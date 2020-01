Detectan un aumento de los casos de gonorrea y clamidia en España

"La vacuna de la gripe me sienta fatal". O "aunque me vacune, me resfrío igual". O "ya no me vacuno porque un año lo hice y cogí más gripes que nunca" O, también, "es que la vacuna me produce gripe". Son algunos de los tópicos que se escuchan cada invierno coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe. Tópicos en los que caen también algunos profesionales de la salud.