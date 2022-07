Cómo bajar la fiebre provocada por el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha destacado en los últimos días que los contagios por COVID-19 han aumentado un 30% en las últimas dos semanas. La nueva variante de ómicron ha provocado un repunte de caos positivos.

Pese al aumento de contagios, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, detalló el pasado lunes que "a día de hoy, el SARS-CoV-2 produce una infección viral, como si se tratara de un catarro, y menos agresivo". Los síntomas de la nueva variante de ómicron van desde mucosidad, dolor de garganta hasta malestar general.

La fiebre es un indicador de posible positivo en coronavirus, además, es el síntoma que suele causar un mayor cansancio. La temperatura media que se alcanza son los 38 grados, aunque puede depender de la variante con la que estemos infectados. La fiebre por infección de coronavirus no suele durar más de 48 horas, en ocasiones no llega a manifestarse.

¿Cómo bajar la fiebre?

Para aliviar la fiebre provocada por un contagio de COVID-19, es conveniente mantenerse a una temperatura ambiente de entre 21 y 22 grados. En muchos casos no es necesario recurrir al tratamiento con fármacos con paracetamol o ibuprofeno, con reposo y consumo de líquidos para evitar deshidratación puede servir para los casos leves.

La dieta blanda -alimentos fáciles de digerir, exentos de ácidos, fibra, grasa y condimentos- ayudará a rebajar la temperatura y mantener las mucosas húmedas y limpias. No se recomienda tener baños de agua fría. Respecto al uso de fármacos, los anti-inflamatorios no esteroideos como el paracetamol, son los más recomendados para bajar la fiebre. También se puede acudir a los anti-inflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno.