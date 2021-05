Carolina Darias: "Las imágenes del fin de semana me sobrecogieron porque no se puede pasar del todo a la nada"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido este miércoles para informar sobre lo acordado en la reunión del Consejo Interterritorial. Durante la intervención ha asegurado que cuando vio las imágenes que se produjeron la madrugada del sábado al domingo le "sobrecogieron" porque pensó en todos los profesionales sanitarios que se han "dejado la piel" durante los momentos más duros de la pandemia de coronavirus.

"Puedo entender las ganas de irnos a la normalidad y de hacerlo cuanto antes, pero no se puede pasar del todo a la nada", aseguraba Darias, quién añadía que sabe que se ha acabado el estado de alarma, pero "no se acabó la pandemia, el virus no lo hemos derrotado".

"Nos preocupan esas imágenes y estaremos alerta para que no se vuelvan a producir", explicaba la ministra de Sanidad. También ha explicado que seguimos teniendo normas a las que ajustarnos "mascarilla, distancia social".

Darias asegura que será la próxima semana cuando se decida sobre la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años. En el 'CuentaVacunas' deAntena 3 Noticias puede consultar cuándo será tu turno de vacunación contra el covid-19.

Ocio nocturno

Sobre el ocio nocturno, Carolina Darias también se ha pronunciado, asegurando que durante la reunión mantenida ha recordado a los miembros del Consejo Interterritorial que las declaraciones de actuaciones coordinadas que están vigente y que por tanto "son de obligado cumplimiento" y, en relación al ocio nocturno, en agosto de 2020 se estableció la una de la madrugada como hora máxima de cierre de estos locales. "Por tanto aquellas comunidades que hayan tomado medidas que sean contrarias tienen que cumplirla".

Tras el fin del estado de alarma, Andalucía anunció que pubs y discotecas podrían abrir hasta las 02:00 si se cumplían los parámetros.

Uso de la mascarilla

Sobre la cuestión que ha puesto sobre la mesa el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de que si continuamos siendo prudentes durante las próximas seis u ocho semanas" en agosto "podremos dejar la mascarilla en casa".

Darias ha informado de que será el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud Pública quienes determinen si dentro de unas semanas se dejará de llevar mascarilla en exteriores.