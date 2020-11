Brasil suspende el ensayo de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus por un "incidente grave"

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Brasil, Anvisa, ha suspendido el ensayo clínico de la vacuna Coronavac contra el coronavirus, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac. Mientras que los sanitarios han justificado la decisión por "un evento adverso grave" del que no se han dado detalles, sus organizadores lo han relacionado con la muerte de uno de los voluntarios, negando que tenga cualquier vínculo con su vacuna anti-covid.

"Es una muerte no relacionada con la vacuna", dijo Dimas Covas, director del instituto de investigación médica de Sao Paulo, Butantan, que trabaja en conjunto con Sinovac para la creación del tratamiento experimental contra el coronavirus. "Como hay más de 10.000 voluntarios en este momento, pueden ocurrir muertes. Es una muerte que no tiene relación con la vacuna y como tal no es el momento de interrumpir los ensayos", agregó.

Por contra, la Agencia ha justificado también su decisión, advirtiendo a través de un comunicado que se "decidió interrumpir el estudio para evaluar los datos observados hasta el momento y juzgar sobre el riesgo/beneficio de la continuidad del estudio. Esta clase de interrupción está prevista por las normativas de Anvisa y forma parte de los procedimientos de Buenas Prácticas Clínicas, esperados para estudios clínicos realizados en Brasil", concretaba.

Por ahora, no se ha determinado el tiempo que durará la suspensión del proyecto, que se encontraba en su última etapa. Y tampoco se ha detallado si el incidente, ocurrido el pasado 29 de octubre, tuvo lugar en Brasil o en otro país. Ante esta decisión, el Instituto Butatan organizará una rueda de prensa para este martes a las 11 de la mañana, hora local.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado además que la farmacéutica Sinovac no respondiera de inmediato a las solicitudes planteadas, y ha especificado que su vacuna contra el coronavirus carece de credibilidad, por lo que su gobierno federal no comprará ninguna dosis. Algo que contradijo el pasado lunes, cuando negó esos comentarios y aseguró que compraría cualquier vacuna que fuera aprobada por el Ministerio de Salud y el regulador Anvisa, según informa Reuters.

Por contra, las ideas de Bolsonaro chocan con las del gobernador de Sao Paulo y contrincante político, Joao Doria, que ha explicado que su estado sí que importará y producirá la vacuna. Doria, que se presentará a las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, explicó que, muy probablemente, en enero se procedería a la inoculación de la vacuna Sinovac en Sao Pablo.

Coronavac, la vacuna contra el coronavirus de Sinovac

La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinovac, Coronavac, es uno de los tres tratamientos experimentales que China ha desarrollado para introducir a cientos de miles de voluntarios bajo un programa de uso de emergencia. Un funcionario de Salud chino dijo el pasado 20 de octubre, poco antes de conocer la noticia de la suspensión del ensayo, que no se habían observado efectos secundarios durante las pruebas.

Este ensayo llevado a cabo en Brasil fue uno de los primeros que Sinovac puso en marcha durante la última etapa del tratamiento, ensayos que también se han llevado a cabo en Turquía o Indonesia. En este último, la empresa que lo desarrolla, Bio Farma, aseguró el martes pasado que los ensayos de esta vacuna contra el coronavirus estaban "funcionando sin problemas".

No es algo inusual que los ensayos clínicos se tengan que suspender de manera temporal después de que un voluntario enferme, ya que así los organizadores pueden comprobar si está relacionado con el tratamiento experimental o, por el contrario, se puede continuar con ese fármaco.