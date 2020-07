¿Qué es la 'cartilla COVID' que ha impuesto Madrid para controlar los contagios de coronavirus?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que pondrá en marcha en septiembre un proyecto piloto de 'cartilla COVID', similar a una cartilla internacional de vacunación, que tenga réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información en la cartilla.

El objetivo es "demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar ni ser contagiados" y regresen a una "cierta normalidad", para así "evitar confinamientos", y que accedan a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan "seguir su vida normal" al tiempo que "extreman las precauciones" sobre los más vulnerables, ha dicho Ayuso en la rueda de prensa para presentar la Estrategia de Continuidad del COVID-19.

"La estrategia ahora es no volver atrás, y por eso pedimos a todas las administraciones, también al Gobierno de España, que estudie una cartilla de vacunación, como la que vamos a poner de manera experimental en Madrid, que nos permita demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar, no ser contagiados, y pueden volver a una cierta normalidad", ha abundado.

Ha insistido la presidenta en que este modelo debería exportarse a todas las administraciones y también a otros países, porque aunque sea un "proyecto piloto" es "el comienzo de un lenguaje internacional al que nos tenemos que someter todos".

La presidenta ha opinado que es "insensato" que las medidas de confinamiento y ante los rebrotes afecten por igual a las personas que tienen anticuerpos y "que no contagian" que a las personas que están en riesgo, y ha insistido en que con esta iniciativa "sería mucho más fácil evitar el confinamiento".

Ha aseverado que esta cartilla "no es ninguna discriminación", porque "estamos en una epidemia y tiene lógica que pongamos nombres y apellidos a quienes están protegidos y a quien puede estarlo", mediante un registro de quién ha tenido la enfermedad y quién tiene anticuerpos. "No queremos discriminar, queremos proteger", ha afirmado Díaz Ayuso.