VÍDEO: Una impresionante explosión en una gasolinera de Kenia deja dos muertos y más de 200 heridos

La explosión de una gasolinera de Nairobi ha dejado ya casi 300 heridos y dos muertos. El suceso ocurría en la madrugada y el sonido y las llamas impresionaban a quien pasaba por allí. El portavoz del gobierno del país, Isaac Maigua Mwaura ha declarado que el fuego se originó en los locales de la empresa Kentainers Company en el barrio de Embakasi (Nairobi). Sucedía mientras "la compañía estaba rellenando cilindros de gas cuando se originó un incendio y varias personas resultaron heridas y trasladadas de urgencia al hospital". Añade que el edificio donde se establecía la empresa ha resultado "gravemente dañado".

Los servicios de emergencias han estado trabajando en el lugar durante toda la noche para atender heridos y la gran bola de fuego que se ha originado a raíz de la explosión. El resultado de los trabajos de estos servicios es que la mayoría de personas en las inmediaciones han logrado se trasladadas a centros de cuidados sanitarios, aunque la explosión se ha saldado con la vida de dos personas. Según ha informado Waley Kimeto (comandante de la policía en la zona de la explosión) al medio local KTN News, los fallecidos son un adulto y un menor.

La Cruz Roja de Kenia ha relatado mediante redes sociales que "las acciones concertadas de varias unidades de respuesta resultaron en la evacuación exitosa de 271 personas hacia distintos establecimientos sanitarios de Nirobi" y que el trabajo se ha realizado entre "el servicio de ambulancias de Kenia en coordinación con la Cruz Roja".

Consiguieron escapar de las llamas

Algunos de los testimonios de heridos son escalofriantes. Muchos de ellos cuentan como consiguieron huir de las llamas en el último momento y otros de ellos incluso fueron envueltas por ellas: "me quemé en la explosión mientras intentaba escapar. Explotó justo en frente de mí, el impacto me derribó y las llamas me envolvieron. Tengo suerte de haber sido lo suficientemente fuerte como para escapar", declara una de las víctimas.

El Director de Instalaciones de Salud del condado de Nairobi cuenta que recibió una llamada de su personal que reside en el área sobre la explosión e inmediatamente activaron el operativo de respuesta ante la emergencia: "enviamos camiones de bomberos y ambulancias".

Se sospecha que sea un depósito ilegal de gas

Algunos vecinos han señalado que ya se trataba de un lugar polémico debido a que hay sospechas de que sea un depósito ilegal de gas.

Este no ha sido el primer incidente relacionado con combustible, ya que en 2011 Kenia vivió un incendio por una fuga de gas en un barrio del centro de la ciudad que mató a 100 personas y dejó 200 heridos. El año pasado una carreta que llevaba una bomba de gas explotó y dejó a un policía muerto y varios heridos, aunque este ataque se lo atribuyó un grupo terrorista.