Venezuela impide a los senadores españoles visitar al opositor Leopoldo López

"Sinceramente el Gobierno ha perdido la oportunidad con nuestra presencia acá (...) si no tienen nada que ocultar, si no son presos que estén en condiciones que no sean presentables ante el mundo, por qué nos prohíben", ha señalado a los periodistas el senador por el Partido Popular (PP) Dionisio García.

El legislador ha expuesto, en esta última jornada de la visita, que "para el gobierno hubiera sido una buena oportunidad" mostrarles a ellos, como delegación internacional, que a los políticos presos se les respetan sus derechos humanos, pero "no lo han hecho".

Ha reiterado, además, que la delegación cumplió con "todos los requisitos de solicitud en tiempo y forma" para visitar al dirigente Leopoldo López, al ex alcalde Daniel Ceballos y al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pero que sólo pudieron reunirse con el último que cuenta con arresto domiciliario.

Ha agregado que es "evidente" que estos tres son presos políticos, al igual que otros 72 que son personas "desconocidas para el mundo" y que están privadas de sus derechos simplemente por haber participado en alguna protesta, escribir en Twitter, o "por estar en el lugar inadecuado". "Si esos no son presos políticos, que nos digan cómo se los puede calificar", señaló.

También dijo que los senadores están al tanto de las declaraciones de del presidente, Nicolás Maduro, a propósito de esta visita en las que señaló que es una "falta de respeto" que la oposición invite a la "ultraderecha española" para que supuestamente trace el rumbo del país, y dijo que esto le parecía "vomitivo".

"No le entendí bien que es lo que le pareció irritante y vomitivo al presidente de la república (...) ¿Nuestra presencia?, ¿Esta declaración?, ¿Nuestra visita?, ¿Qué es lo que irrita y le produce el vómito al presidente, me gustaría saberlo para evitarle ese desagrado", preguntó García.

Aseguró que si el presidente les dice a los senadores qué es lo que le causa tal irritación, el grupo evitará "generarle ese trastorno". García estuvo acompañado por el resto de la delegación, los también españoles Iñaki Anasagasti, del PNV; Ander Gil, del PSOE; Josep Maldonado, de CiU, y el uruguayo Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI).