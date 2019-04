Varias ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas, vuelven a sufrir apagones

Varias ciudades de Venezuela, incluidas amplias zonas de Caracas, han amanecido este martes sin servicio eléctrico, según han contado testigos de Reuters y usuarios en redes sociales, lo que ha obligado al Gobierno a suspender las actividades laborales y educativas por un día.

La tarde del lunes, un fallo calificado por el Gobierno de Nicolás Maduro como "un ataque", dejó sin luz a la mayoría de los 24 estados del país por varias horas. Por la noche, tras el restablecimiento paulatino del servicio, la luz se volvió a ir y la mañana del martes gran parte del país seguía sin suministro eléctrico.

"Se perpetró un nuevo ataque de magnitud en el patio de transformadores de Guri", dijo el lunes el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, en referencia al mayor complejo hidroeléctrico de Venezuela, que proporciona cerca del 70 por ciento de la energía del país. Rodríguez no especificó la falla, pero dijo que afectó a "tres líneas (de transmisión) muy importantes".

"Todos los equipos se encuentran trabajando para lograr vencer esta guerra eléctrica y este ataque que se realizó en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela", agregó. Ciudades como la petrolera Maracaibo y Barquisimeto, ambas en el oeste del país, así como la industrial Valencia, en el centro, han amanecido sin electricidad.

Las operaciones en el principal terminal de exportación de petróleo, Jose, se han visto afectadas por los cortes de luz, ha indicado a Reuters una fuente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El resto de la industria petrolera, que cuenta mayormente con suministro propio, no ha sufrido fallos.

Guaidó llama a nuevas protestas para rechazar apagón y contra Maduro

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 países, llamó este miércoles a organizar nuevas protestas los siguientes sábados para rechazar los fallos eléctricos en el país y preparar un plan definitivo para sacar a Nicolás Maduro del poder.

"Convocamos este sábado en todo el territorio nacional a rechazar que se fue la electricidad", dijo el político en alusión al apagón que comenzó el lunes en casi todo el país y que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha podido resolver por completo.

En una rueda de prensa que ofreció en el oeste de Caracas, Guaidó pidió a los venezolanos incluir en los reclamos del sábado el "cese de la usurpación", una de las promesas con que en enero pasado él juró como presidente encargado en vista de la "ilegitimidad" en la que, considera, incurre Maduro.

Maduro acusa a la oposición y Estados Unidos de los apagones

El Gobierno del presidente Maduro asegura que la oposición política, con apoyo de Estados Unidos, busca dejar en tinieblas al país para sembrar el caos y desbancarlo. Esa misma tesis fue esgrimida para justificar uno de los mayores apagones que afectó a principios de marzo a casi todo el país.

"Cada ataque contra la tranquilidad y la estabilidad de la patria se encontrará con la respuesta contundente de un pueblo movilizado, en unión Cívico-Militar, que jamás se rendirá ante ningún imperio", ha indicado el dirigente venezolano en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, el Gobierno ha asegurado que el servicio eléctrico se restituirá "tan pronto sea posible en todo el territorio nacional" y que para ello, se ha ordenado mantener "la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública, así como la atención a las necesidades de la población afectada".

El texto indica que el ataque demuestra la "ausencia de límite" de sus perpetradores, a los que describe como "terroristas amparados por las cúpulas guerreristas que conforman el entramado militar, financiero y mediático" de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno ha destacado "el nivel de conciencia y unión nacional que ha demostrado nuestro pueblo en estos momentos de prueba y asedio" contra el derecho de los venezolanos a "vivir en paz, independientes y soberanos".

"No lograrán arrebatar los bienes más preciados que nos ha otorgado la libertad y el goce pleno de nuestros derechos (...) A esta guerra la derrotaremos con la fuerza inmensa que como pueblo hemos acumulado en nuestro lucha contra imperios groseros y sus lacayos locales", recoge el comunicado.

En este sentido, Maduro ha insistido en que "Los enemigos de la Patria no cesan en sus intentos por desestabilizar el País. Les aseguro que en cada acción de odio contra nuestra Patria, encontrarán a un pueblo cada vez más unido, consciente y movilizado". "¡Los derrotaremos!", ha añadido.

Los cortes son producto del deterioro de las instalaciones

Especialistas aseguran, sin embargo, que los cortes de luz son producto del deterioro en las instalaciones por la prolongada desinversión en el sistema eléctrico desde que, en 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó el sector.

En Caracas, los locales comerciales, bancos y colegios están cerrados y el transporte público trabaja al mínimo. El metro y los ferrocarriles no operan. Como las líneas telefónicas e internet presentaban fallas, algunos no se han enterado de la medida gubernamental de cancelar la jornada laboral por 24 horas y han acudido a sus centros de trabajo sólo para encontrarlos cerrados.

"La calidad de vida que tenemos en el país está por el piso", se queja Yolanda González, una asistente dental de 50 años que estaba esperando transporte público para ir a trabajar en una zona de clase media de Caracas, sin saber si el consultorio estaría abierto.

"¡Cómo me voy a enterar si no hay luz, no hay internet! Lo que hago es gastar en pasaje", añade al ser consultada si había oído del aviso oficial de suspensión laboral. La falta de luz también ha afectado el servicio de agua potable, dejado hospitales sin energía y generado el colapso de la banca electrónica, vital por la escasez de efectivo en un país con hiperinflación.