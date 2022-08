La Unión Europea valora crear un equipo de respuesta ante la emergente sequía que viven muchos países

La sequía se ceba con Europa. El continente tiene ahora mismo un 60 % de su territorio en riesgo de sequía, y ya son varios los países que han solicitado ayuda a la Unión Europea para afrontar la falta de agua, como ha sido el caso de Eslovenia, Francia o República Checa, que han pedido ayuda al bloque comunitario para afrontar las complicadas circunstancias en que viven este verano. Muy especialmente Francia, asolada por la sequía, pero también por los peores incendios que ha tenido en décadas.

No obstante, la situación es muy difícil en líneas generales. Inglaterra ya ha decretado la alerta por sequía en varias zonas de su territorio y son muchos los países que barajan medidas tajantes para contener la falta de agua. Y es por ello que la Unión Europea está planteando la posibilidad de crear un equipo de respuesta en situaciones de sequía y conseguir así ayudar a los países que están padeciendo las peores consecuencias de esta falta de lluvias, la más grande en lo que llevamos de siglo.

Desde la Unión Europea, se alerta a los países de que este panorama ya ha dado un aviso de lo que puede ocurrir en los años venideros si no se hace algo por frenar el cambio climático. Son muchos los países que tienen sus embalses en la capacidad límite, y por ello, la sequía se ha convertido en el fiel reflejo de las graves secuelas que está sufriendo el mundo, a raíz de la sobreexplotación de los recursos naturales, de los cuales ya se han agotado los que había disponibles para todo 2022.

El planeta, con récords anómalos

Un ejemplo de los extremos a los que está llegando el planeta es la brusca diferencia de temperaturas a la misma hora, el mismo día, y en diferentes lugares. Zonas de Oriente Próximo como Irak o Irán alcanzan o superan los 50º C de temperatura, mientras en la Antártida se hallan en el extremo opuesto, donde las temperaturas están por debajo de los -50º C, lo cual aboca a una diferencia de más de 100º C en las temperaturas, y que dan señas de cómo se encuentra el planeta.

La Tierra, desde sus inicios, ha mantenido niveles diferentes de temperatura en función de la zona geográfica de la que hablemos. Sin embargo, el hecho de que las diferencias de temperatura sean cada vez mayores preocupa y mucho, porque eso es señal de que nuestro planeta no funciona como debería. Expulsa el calor por zonas que no debería, al igual que el frío, lo cual hace que cada región del mundo se halle en una situación más y más complicada.