Un pasajero insulta a la mujer negra sentada a su lado y pide que la cambien de sitio en un avión en Barcelona

El comportamiento inapropiado de un pasajero de un vuelo entre Barcelona y Londres Stansted de la compañía Ryanair ha desatado una oleada de críticas. En el vídeo se puede ver como un pasajero comienza a insultar a una mujer negra de 77 años que estaba sentada a su lado.

El hombre le pide a la mujer que se cambie de asientos ya que no quiere que se siente a su lado. La hija de la señora le explica que su madre está discapacitada pero él responde: "No me importa si ella está discapacitada o no, si le digo que salga, tiene que salir".

La discusión va subiendo de tono y una azafata acude para intentar calmar la situación pero antes de que pueda hacer nada, el pasajero amenaza con que si no la mueven de allí la empujará. "Espero que alguien se siente allí porque no quiero sentarme a tu lado y con tu cara fea", dice el hombre.

Durante el vídeo se puede ver a varios pasajeros que intentan calmarle, e incluso un pasajero que se encontraba en el asiento de atrás se inclina hacia delante para poner sus brazos entre el hombre y la mujer.

Finalmente la mujer es cambiada de asiento. La hija de ésta ha asegurado que cuando se quejaron a la tripulación de cabina, negaron haber escuchado insultos raciales y le dijeron que llamara al servicio de atención al cliente. Esta decisión ha generado mucha indignación en las redes sociales y el incidente ya ha sido compartido más de 22.000 veces.