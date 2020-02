Trump crítica a Hollywood por premiar como mejor película a 'Parasitos' en los Oscar

El presidente Donald Trump ridiculizó el jueves la histórica victoria en el Oscar a la mejor película para la película surcoreana 'Parásitos', y dijo en un mitin de campaña que deseaba el regreso de clásicos de Hollywood como "Gone with the Wind" de 1939.

Parásito', una oscura sátira social sobre la brecha entre ricos y pobres en la moderna Seúl, se convirtió a principios de este mes en la primera película en idioma no inglés en obtener el primer premio de Hollywood. También ganó otros tres Oscar: mejor director y guión original para Bong Joon Ho y mejor película internacional.

"¿Qué malos fueron los Premios de la Academia este año?" preguntó Trump en el mitin en Colorado Springs, Colorado. Imitando a un presentador de los Premios de la Academia, dijo: "Y el ganador es una película de Corea del Sur".

"¿De qué demonios fue todo eso? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. ¿Y después de todo eso, les dan la mejor película del año?" Trump agregó.

"¿Podemos recuperar 'Gone With the Wind', por favor?" dijo a miles de seguidores, refiriéndose a la película sobre el Sur de la era de la Guerra Civil que ganó el Oscar a la mejor película hace 80 años.

Trump también despidió al actor Brad Pitt, quien ganó un Oscar al mejor actor secundario por "Once Upon a Time in Hollywood". Pitt dijo al aceptar el premio que tenía más tiempo para hablar, 45 segundos, que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton recibió en el juicio político del Senado de Trump.

"Nunca fui un gran admirador suyo. Es un tipo poco sabio", dijo Trump sobre Pitt.