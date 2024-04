Terremoto Taiwán: siguen buscando a más de 100 personas atrapadas entre los escombros

Taiwán trata de recomponerse después del seísmo de magnitud 7,2 que sacudió la isla este miércoles. Se trata del peor terremoto de Taiwán en los últimos 25 años y ha dejado hasta el momento 9 muertos y 1.058 heridos, pero la cifra podría crecer porque hay más de cien personas atrapadas por los escombros. Además, las réplicas están siendo constantes y podrían repetirse durante los próximos siete días. Esta madrugada se han registrado dos terremotos: uno en China de magnitud 5,3 y otro, más fuerte, en Japón de 6,3.

Muchas personas han pasado la noche fuera de sus casas por temor al desplome de su vivienda. Los equipos de rescate se afanan por inspeccionar los edificios derrumbados buscando posibles supervivientes. 646 personas siguen bloqueadas por carretera, la mayoría de ellas en centros hoteleros de la zona más afectada. Esta mañana, seis mineros han sido rescatados tras permanecer toda la noche atrapados en lo alto de una montaña. Un helicóptero ha logrado acceder a ellos.

Los edificios también temblaron violentamente en Taipei, la capital, pero aquí los daños han sido mínimos. Todos los atrapados en edificios en la ciudad de Hualien, la más afectada, han sido rescatados. Durante la noche se han producido 300 réplicas. "Las réplicas fueron aterradoras", dijo Yu, una mujer de 52 años, residente en esta zona. "No paraban. No me atrevo a dormir en la casa". Demasiado asustada para regresar a su apartamento, ha pasado la noche en una tienda de campaña en un campo de deportes que servía de refugio temporal.

El peor terremoto en 5 años en Taiwán

Decenas de residentes han esperado frente a un edificio de diez pisos gravemente dañado en la ciudad, esperando entrar y recuperar sus pertenencias. Ataviados con cascos y acompañados por personal del gobierno, cada uno tuvo 10 minutos para recoger objetos de valor en enormes bolsas de basura. Algunos ahorraron tiempo arrojando sus pertenencias por las ventanas a la calle. "Este edificio ya no es habitable", dijo Tian Liang-si, que vivía en el quinto piso, mientras se apresuraba a recoger su ordenador portátil, fotografías familiares y otros artículos.

El presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lai (Lai Ching-te), visitó el condado de Hualien este miércoles y señaló que el Gobierno central destinó 300 millones de dólares taiwaneses (8,64 millones de euros) a las autoridades locales para facilitar las labores de reconstrucción y socorro. Además, movilizan barcos para abastecer la costa este, aislada por el desprendimiento de rocas. El seísmo, cuya magnitud fue de 7,2 según la Agencia Meteorológica Central de Taiwán y de 7,4 de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a las 7.58 del miércoles en el mar, concretamente 25 kilómetros al sureste de Hualien.

Este terremoto es el más intenso que ha sufrido Taiwán desde el 21 de septiembre de 1999, cuando un temblor de magnitud 7,6 acabó con la vida de más de 2.400 personas. Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en la isla.