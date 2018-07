Los tailandeses aprueban el proyecto de Constitución militar con un 61%

Los tailandeses aprobaron este domingo por amplia mayoría la nueva Constitución propuesta por la junta militar. Con más del 90% del voto escrutado, la nueva carta magna tenía un 61% de los votos a favor por un 38% en contra, según datos de la comisión electoral.

La consulta se desarrolló sin incidentes y la participación fue del 55%, dos menos que en el referéndum de la anterior Constitución de 2007, dijo el portavoz de la comisión, Somchai Srisutthiyakorn. El electorado también aprobó con un 58% de los votos, una segunda pregunta que autoriza al futuro Senado a participar en la elección del primer ministro de la primera legislatura.

La aprobación allana el camino para la celebración de elecciones generales a finales de 2017, según el compromiso que jefe de la junta y primer ministro, Prayut Chan-ocha, reiteró el viernes.

"Me alegra que aun pueda ejercer mis derechos. Si nos quedamos en casa es que no nos implicamos con la democracia", dijo la exmandataria tras depositar su voto en centro de la capital.

"El país debe seguir avanzando y esta Constitución permite que Tailandia progrese. Tengo confianza en el Gobierno actual porque su objetivo es hacer que el país mejore", declaró Chawalit, de 42 años, que votó a favor de la propuesta. Sin embargo, Pai, que votó "no" y prefirió identificarse con seudónimo, aseguró que "la dictadura no tiene el derecho de escribir una Constitución. La gente que vota en contra no está satisfecha con la manera en la que Tailandia está siendo gobernada".

El comité del borrador constitucional de 21 miembros elegidos por la junta militar redactó un texto criticado por los principales partidos del país y organizaciones internacionales. Los detractores denuncian que la nueva norma debilita a gobierno y cargos electos, y consolida el poder de los militares y de organismos estatales controlados por burócratas en la vida política del país.

Uno de los puntos más conflictivos es el Senado, órgano que la junta militar elegirá a dedo en su primera andadura, que podrá vetar leyes y reformas constitucionales y que decidirá la composición de organismos clave como la Comisión Anticorrupción o el Tribunal Constitucional.

Tailandia ha tenido 19 constituciones, casi todas ellas derogadas tras la intervención de los militares, desde el fin de la monarquía absolutista, en 1932.