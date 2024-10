Sufre quemaduras de segundo grado y cicatrices en la cara tras someterse a un tratamiento de belleza: "Ahora estoy peor"

Una mujer ha sufrido quemaduras de segundo grado y cicatrices después de someterse a una sesión de belleza que no salió bien. "Quería sentirme segura sin maquillaje", explicaba Melia Nielsen, de 24 años, a 'Kennedy News'. "Ahora estoy en una situación aún peor porque tengo una enorme cicatriz en la cara en lugar de solo unas pocas manchas", precisa 'New York Post'.

La joven, que trabaja en Lincolnshire, se había sometido a un tratamiento con el fin de mejorar el aspecto de su piel, llegando a gastarse casi 100 dólares en 'microagujas' en julio, un proceso que implica perforar la piel con pequeñas agujas para generar colágeno.

Esta era la segunda sesión a la que se sometía. Durante ella, el médico repasó el mismo punto varias veces, llegando a desgastar las primeras capas de piel. "En ese momento ella nunca me dijo nada al respecto, pero yo estaba sangrando", dijo Nielsen. "Solo cinco o seis días después me dijo por mensaje que había notado que yo estaba sangrando bastante".

Al sangrar, el proveedor procedió a limpiar el área, lo que le provocó una quemadura química en la "piel nueva y en carne viva". "En ese momento me dolía mucho y ella me preguntaba todo el tiempo: '¿Estás bien?'", dijo. "Ahora entiendo por qué me preguntaba eso".

A pesar de que el proveedor dijo a la joven que simplemente "vigilaría" el área, ella notó que la piel "estaba supurando". "Pensé: 'Esto no es normal'", explica. "Entré en pánico la noche en que ocurrió. Me lavé con agua y no le puse nada encima". Cuando planteó todas estas inquietudes al proveedor, este no respondió hasta que tuvo que ir a Urgencias.

"Cuando me desperté a la mañana siguiente, todo parecía amoratado. Se había vuelto horrible y morado", dijo. "Había dejado de supurar, pero estaba húmedo al tacto. Estaba muy, muy hinchado. Me cubría prácticamente toda la mejilla hasta cerca del ojo".

Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que tenía una quemadura química que afortunadamente no estaba infectada.

"Dijeron que lo que debería haber sucedido en ese momento es que, si ella pensaba que algo no estaba bien, no debería haber seguido haciendo lo que estaba haciendo", dijo Nielsen, que precisamente era clienta fiel de la clínica de belleza desde noviembre del año 2023.

Nielsen dijo que el proveedor de servicios de estética trató de culparla por la quemadura química, acusándola de la falta de "responsabilidad". "No fue en absoluto algo que yo hubiera hecho. No cambié nada de lo que usé", dijo Nielsen. La joven asegura que no había tenido problemas previos con los tratamientos que había recibido anteriormente.

Tras todos los problemas que le ha causado este tratamiento, la joven se arrepiente de haberse sometido a él. Esta experiencia le habría hecho darse cuenta de que "realmente no lo necesita", a pesar de sus problemas con el acné hormonal y las cicatrices posteriores.

