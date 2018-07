Sorprende a su esposa, enferma de esclerósis múltiple, con un 'flashmob' para demostrarle que para él "es perfecta"

LA PAREJA CUMPLÍA DIEZ AÑOS

Carl Gilbertson ha emocionado a las redes sociales. La sorpresa que quiso regalar a Laura, su esposa enferma de esclerósis múltiple, está arrasando en internet. Con motivo de su décimo aniversario pidió ayuda a un grupo de estudiantes de artes escénicas para realizar un 'flashmob' con la canción de Bruno Mars 'Just the way You Are' ('Tal y como eres').