Sale a subasta una carta escrita por Einstein en 1954 en la que niega a Dios

Una carta manuscrita en la que el premio Nobel de Física Albert Einstein discrepa con el concepto de religión y su propia fe judía será subastada en Nueva York por Christie's, que espera alcanzar los 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).

La casa de subastas ha explicado que la conocida como 'Carta de Dios', escrita por Einstein en 1954, se exhibirá públicamente en San Francisco y Nueva York antes de ser subastada el 4 de diciembre. La carta, de un folio y media, escrita en alemán al filósofo Eric Gutkind, es considerada un manuscrito clave en el debate sobre ciencia y religión y es la declaración más clara de las visiones de Einstein sobre la búsqueda universal del significado de la vida.

El científico y filósofo escribió la carta un año antes de su muerte en 1955 y será vendida por un coleccionista privado. "La palabra Dios es para mí nada más que la expresión y producto de la debilidad humana, la Biblia una colección de leyendas honorables pero aún bastante primitivas. Ninguna interpretación, no importa cuán sutil, puede (para mí) cambiar nada de esto", escribió Einstein.

El científico no excluyó al judaísmo, al decir que admiraba y amaba a su pueblo pero que no creía que fueran los elegidos. "Para mí la religión judía, como las otras religiones, es una encarnación de la superstición más infantil", escribió. "No puedo ver nada de 'elegidos' en ellos", añadió.

Peter Klarnet, un especialista en libros y manuscritos en Christie's, ha aclarado que la carta "se preocupa por temas que han sido centrales en la indagación del ser humano desde el inicio de la conciencia humana y es una de las declaraciones definitivas en el debate entre religión y ciencia".