Un reality que lleva a sus participantes a la guerra contra el ISIS en Siria

"Go back where you came from" (Vuelve a tu lugar de origen) es un reality show de tres episodios en el que el objetivo es hacer vivir a los australianos la vida cotidiana en el drama de la guerra y la pobreza, que lleva a que miles de personas huyan de sus países para refugiarse.

En el primer episodio, tres de los participantes fueron llevados a la primera línea del frente del conflicto en Siria, donde se encontraron en medio de un tiroteo entre las tropas kurdas y los insurgentes del Estado Islámico.

Escoltados por milicianos, se puede ver como las balas impactan cerca de donde los concursantes se encontraban.

Asimismo, en el trailer de los otros dos episodios, se puede ver como otros participantes están en un campo de refugiados en el Congo o cómo son abandonados a la deriva en una embarcación para que experimenten el viaje de los inmigrantes birmanos.

Australia, que recibe a unos 6,000 refugiados al año, es uno de los principales destinos de las personas que huyen de la guerra y su afluencia es un tema de constante polémica.

Los participantes, que antes de participar en el show eran contrarios a la inmigración, tras la experiencia reconocen que ven el asunto con otros ojos.