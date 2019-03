Protestas en Argelia contra Buteflika, en el poder desde hace 20 años

Los manifestantes piden que se vaya Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999, tras una década de guerra civil. A sus 82 años, el gobernante se presenta a un quinto mandato el próximo 18 de abril y la calle lleva días protestando.

En Argel han sido decenas de miles. Frente a ellos un enorme dispositivo de seguridad, que incluye helicópteros y fuerzas especiales. Este fin de semana termina el plazo para presentar candidaturas.

Buteflika, muy enfermo, no ha visto este nuevo desafío a su círculo de poder. Está en un hospital de Suiza. Desde hace seis años los argelinos no ven a su presidente; no habla en público y apenas ejerce.

La realidad es que Buteflika encarna todos los males de un país que depende demasiado del gas y el petróleo. Una nación con una corrupción rampante y un paro masivo. El presidente parece no enterarse. Rodeado de una camarilla de hombres de negocios y militares, hace años que parece haber abandonado la primera línea política.