Polémica en París por la propuesta de dedicar una calle a Steve Jobs

Una propuesta para nombrar como Steve Jobs a una de las calles del distrito trece de París ha provocado una división dentro del Ayuntamiento de París. "Steve Jobs ha sido elegido por su impacto en el desarrollo personal de la informática y porque era un verdadero emprendedor", ha afirmado una portavoz del alcalde del distrito trece, el socialista Jérôme Coumet, al defender la propuesta.

Como consecuencia del gran número de nuevas calles alrededor del centro de alta tecnología Halle Freyssinet, Coumet quiere bautizar una de ellas como "Rue Steve Jobs" en honor al estadounidense inventor del iPhone, que murió en 2011.

Sin embargo, los concejales del partido Verde y Comunista no se muestran conformes con esta idea debido a las prácticas sociales y fiscales que llevó a cabo Apple. Los concejales han criticado las condiciones de trabajo de los subcontratistas chinos de Apple, así como los métodos para evadir impuestos en Irlanda, criticados por la Comisión Europea, y aunque no niegan estar impresionados por la reputación y el legado de Jobs, afirman que su elección "está fuera de lugar". "Steve Jobs no es un hombre perfecto, pero ha cambiado nuestro día a día al popularizar los ordenadores, el ratón y el teléfono inteligente", ha publicado Coumet en su Twitter.

El Ayuntamiento de París, en el que los partidos de izquierdas cuentan con una mayoría, votará el asunto la semana que viene. Mientras, la portavoz de Jérôme Coumet ha expuesto que otras calles llevarán los nombres del informático y descifrador de códigos Alan Turing, de la matemática británica y pionera informática Ada Lovelace, del oficial naval estadounidense y programador informático Grace Murray Hopper y del ingeniero civil francés Eugène Freyssinet, impulsor del pretensado en las estructuras de hormigón.