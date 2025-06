La oleada de ataques israelíes en Irán constata una brecha de seguridad en el régimen de Teherán

La ofensiva militar abre una crisis inquietante. La oleada de ataques israelíes en Irán no tiene precedentes y constata una brecha de seguridad en el régimen de Teherán.

La operación israelí muestra hasta donde se han infiltrado los agentes del Mossad, que contaban con armas de precisión y drones para atacar a la cúpula militar. Ponen así en evidencia la fragilidad del régimen. "La gran incógnita es si Irán va a cometer un error de cálculo y si va a llevar ataques contra instalaciones militares norteamericanos en la región porque eso cambiaría completamente la dinámica del conflicto", consideran los expertos.

Instalaciones militares y nucleares

En una operación sorpresa, el ejército israelí lanzó un ataque preventivo masivo contra más de un centenar de objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones militares y nucleares.

El bombardeo causó la muerte del general Hosein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, lo que ha encendido aún más las tensiones regionales. En respuesta, Irán ha lanzado más de 100 drones hacia territorio israelí, mientras se reportan nuevas explosiones en ciudades clave del noroeste iraní, como Tabriz y Azerbaiyán Oriental.

La crisis en Oriente Medio ha provocado una ola de reacciones internacionales, y en Irán, el gobierno ha calificado el ataque como una "declaración de guerra". Las autoridades iraníes han congelado el diálogo nuclear con Estados Unidos y se han producido protestas masivas en Teherán.

Así las cosas, Irán considera que ya no hay motivos que inciten a proseguir las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear después del ataque que desencadenó Israel y del que el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía conocimiento. "La otra parte ha hecho algo que ha convertido el diálogo en algo que no tiene sentido", ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei. "No pueden decir que están negociando mientras al mismo tiempo se reparten responsabilidades y permite a un régimen genocida que ataque la integridad territorial de Irán", ha añadido en declaraciones recogidas por el 'Tehran Times'.

Se recomienda a la población permanecer en "áreas protegidas"

La autoridad castrense israelí recomendó a la población que permanezca en "áreas protegidas hasta nuevo aviso" ante el contraataque iraní. De hecho, la rueda de prensa del portavoz del Ejército, Effie Defrin, ha sido interrumpida debido a las alarmas antiaéreas en Tel Aviv.

Por su parte, el ejército israelí anunció que la población puede abandonar los refugios y zonas protegidas, aunque recomendó mantenerse cerca de estos espacios y seguir las instrucciones de los servicios de seguridad. Durante todo el viernes, Israel mantuvo la alerta máxima, pidiendo a la población que permaneciera en lugares cerrados mientras el ejército respondía con ataques a diferentes puntos en Irán.

