Un pasajero explota en pleno vuelo por los lloros de un bebé: "Si el niño puede gritar, yo también"

Viajar con niños es un deporte de riesgo no apto para todo el mundo. Extraño es encontrar algún padre que no tenga diseñada una estrategia para poder moverse de su casa con su familia sin que la escapada o vacaciones acaben convirtiéndose en una pesadilla. Pero ya si ese viaje es en avión, ¡para qué queremos más! al agobio propio se suma el de todos los demás que realizan ese trayecto y que aunque quieran no van a poder escaparse de las ocurrencias de los niños.

Pues bien, el protagonista de esta historia no es más que un pasajero ¡HARTO! y lo escribimos a propósito en mayúsculas porque solo aquel que ha agotado toda su paciencia puede acabar en una escena como la siguiente. El vídeo lo publica un tiktoker llamado Mark Grabowski que incrédulo asiste a la comedia más disparatada que nunca hubiera imaginado.

Nos situamos en un avión de la compañía Southwest y, en defensa del niño hemos de decir que si un vuelo no es cómodo para la mayoría imagínense para un bebé que por naturaleza quiere explorar, moverse libremente y no conoce otra forma de expresar sus necesidades que no sea el llanto.

Pues bien en el vuelo que nos ocupa, que cubría el trayecto Baltimore a Fort Lauderdale, un bebé se puso a llorar como si no hubiese mañana, que por otra parte es como lloran la mayoría de bebés, pero un hombre ya entrado en años cubrió su cupo de paciencia y a la media hora de estar escuchando los llantos decidió hacerle la competencia al pequeño a grito pelado.

"Estamos en una maldita lata con un bebé, en una maldita cámara de eco" espetó el pasajero visiblemente cabreado hasta el punto de que el personal de la aerolínea se acercó para pedirle que bajase la voz. Sin embargo, no era esa su intención, ni mucho menos y siguió elevando el tono para pedir él que fueran a callar al bebé. "Si el niño puede gritar, yo también", se le escucha decir y añade: "¿Puedes calmar al niño, por favor? Tenía los auriculares puestos...¡Estaba durmiendo!"

El avión mientras daba vueltas debido al mal tiempo y Grabowski anticipando la escena que iba a dar bastante de sí decidió grabarlo todo. En el vídeo se le ve varias veces como ante lo surrealista de los acontecimientos no puede esconder la risa.

El vuelo finalmente fue desviado a Orlando y visto que el comportamiento del pasajero no mejoraba ni cuando el bebé ya se había calmado el personal de Southwest decidió avisar a los agentes de seguridad que esperaban al protagonista en tierra. El espectáculo fue tal que incluso la mujer que viajaba al lado de este pasajero en varias ocasiones aparece con la cabeza entre las manos en señal de incredulidad ante lo que le está tocando vivir.

Southwest Airlines, a través de un un comunicado elogió a la tripulación "por exhibir una profesionalidad sobresaliente al manejar una situación desafiante, y apreciamos la paciencia de nuestros otros clientes a bordo que tuvieron que experimentar el comportamiento inaceptable".