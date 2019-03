El Papa Francisco: "No tener trabajo implica la pérdida de la dignidad humana"

El Papa Francisco aterrizó en la región italiana de Molise (centro), para encontrarse a con trabajadores y estudiantes del sector de la industria, en un periplo que durará once horas.

Delante de este público, el Pontífice aseguró que la ausencia de empleo "implica la pérdida de la dignidad humana. El problema de no trabajar no es el de no ganar dinero para comer, porque podemos acercarnos a organizaciones como Cáritas y nos dan alimentos. El problema es no poder llevar el pan a casa, es perder la dignidad", afirmó durante su visita a Molise.

Y prosiguió: "Tantos puestos de trabajo podrían ser recuperados a través de una estrategia concordada con las autoridades nacionales, un 'pacto para el trabajo' que sepa aprovechar las oportunidades ofrecidas por las normativas nacionales y europeas". En estos términos se expresó el máximo representante de la Iglesia católica, delante de cientos de alumnos y profesionales del sector de la industria, en un acto celebrado en la Universidad de los Estudios de Molise, en la provincia de Campobasso (centro).

Después Francisco saludó y bendijo a los enfermos y discapacitados de esta región italiana, durante su quinta visita pastoral en su primer año de pontificado.

El Papa argentino recorrió las calles de la provincia de Campobasso hasta la catedral para reunirse con algunos enfermos y personas con discapacidad, y darles su bendición. Francisco recorrió Campobaso en su papamóvil, saludando a los miles de fieles que le aplaudían y gritaban su nombre desde aceras, balcones y ventanas.

Tras intercambiar unas palabras con estos enfermos, se dirigió a la sede de Cáritas en Campobasso, para almorzar con los pobres que reciben diariamente asistencia por parte de esta organización católica sin ánimo de lucro. El papa Francisco partió hoy desde su Basílica en la Ciudad del Vaticano para celebrar una jornada en favor del trabajo. Por ello pronunció una homilía delante de 80.000 fieles católicos que acudieron al antiguo estadio de Romagnoli para escuchar su mensaje, según cifras de los organizadores.