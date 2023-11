El papa Francisco cancela su agenda al encontrarse afectado por un "ligero estado gripal"

El papa Francisco ha cancelado toda la agenda prevista para esta jornada porque se encuentra afectado por un "ligero estado gripal", ha comunicado el Vaticano. "Las audiencias del Santo Padre previstas para esta mañana quedan canceladas debido a un ligero estado gripal", rezaba el escueto comunicado de la Santa Sede.

Para hoy, el papa tenía previsto un encuentro con el presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, que ha quedado anulado. Por el momento, sus compromisos de los próximos días se mantienen en la agenda sin cambios, incluido el viaje de Dubai del viernes 1 de diciembre para en la cumbre COP 28 sobre el cambio climático.

De cara a finales de este mes de noviembre, el papa tiene previsto asistir a la reunión de los obispos de la Conferencia Espicopal Española en el Dicasterio para el Clero en el Vaticano. El 27 tiene que recibir en audiencia al presidente de Paraguay, Santiago Peña.

No estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso

Fue el propio Francisco quien, el pasado 6 de noviembre, explicó con voz cansada que no se encontraba bien de salud y prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a los rabinos europeos. A pesar de ello, no interrumpió las actividades de su agenda. "Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino dároslo y que vosotros lo llevéis", dijo el papa con voz cansada y algo ronca.

Tras ello, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró que el papa estaba "un poco resfriado", pero sus actividades no se detuvieron.