Vecinos del bebé hallado muerto junto a su padre en Reino Unido le habrían escuchado llorar

Es una historia sobrecogedora. Hace poco, conocíamos la noticia de la muerte de un niño de dos años y su padre en una casa de Skegness. Fue el pasado 9 de enero cuando Bronson Battersby fue localizado junto a su padre de 60 años, Kenneth Battersby, en su casa. La BBC apunta a que el menor podría haber muerto después de que su padre sufriera un ataque al corazón.

Los servicios para niños conocían a la familia, relata el citado medio, y el Consejo del Condado de Lincolnshire comenzó una investigación tras ser conocedores de lo sucedido. Su directora ejecutiva de servicios para niños, Heather Sandy, ha calificado las muertes de estas dos personas de "devastadoras". "Es una tragedia que Kenneth muriera de un ataque cardíaco", dijo a 'BBC Radio 4'.

"Estaba solo en casa con Bronson y eso significaba que no quedaba nadie para cuidar a Bronson y, lamentablemente, como resultado de eso, Bronson también falleció", explica.

"Absolutamente devastador"

"Esto es absolutamente devastador para nosotros y mucho más devastador para la familia, y nuestros pensamientos están con ellos", sentenciaba Sandy, que también confirmó que un trabajador social "tuvo contacto" con Battersby el 27 de diciembre, tras lo que se habría programado una visita a su casa para el 2 de enero.

"La trabajadora social fue a la casa de Bronson y Kenneth y no obtuvo respuesta cuando llamaron a la puerta, por lo que buscó otras direcciones para tratar de localizar a Bronson, y cuando no pudo hacerlo, habló con su gerente y se comunicó con la policía" ha relatado. Dicha trabajadora social habría hecho otro intento el 4 de enero y, al no poder entrar legalmente, dio la voz de alarma a la casera.

Sandy ha dicho a la BBC Look North que la revisión de varias agencias tardaría unos 15 días en completarse y que los resultados se trasladarían a un panel nacional para tomar una decisión acerca de los próximos pasos. Explicó que en casos "como estos" harían visitas mensuales.

"Por lo tanto, normalmente visitaríamos a las familias a intervalos mensuales o menos, por lo que en términos de ese cronograma entre el 4 y el 9, será objeto de una revisión rápida", comentó. "Lo que es realmente importante es que comprendamos plenamente lo que ha sucedido, por lo que la revisión rápida permitirá que todas esas agencias se reúnan y analicen lo que ha sucedido".

Un vecino habría escuchado al niño

Según relata 'Daily Mail', un vecino había escuchado al niño llamar a su "papá" durante el día de Año Nuevo, lo que es nueve días antes de que los dos fueran localizados muertos. Otra mujer también contó a la policía haber creído escuchar al padre de Bronson, Kenneth, gritar a su perro en la víspera de Año Nuevo.

"Al mismo tiempo se oyó un estrépito de cacerolas y sartenes en la cocina. Creemos que pudo haber sido Skylar, el perro que buscaba comida", añadían.