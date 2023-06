Nueva York sigue 'apagada' por el polvo naranja y registra su peor nivel de calidad del aire desde los años 60

Nueva York ha amanecido bajo una capa de humo que ha teñido de amarillo la ciudad. Desde las autoridades han dado alerta por el nivel del aire, considerado como peligroso y la calidad se estima que es la peor desde los años 60. El alcalde neoyorkino ha avisado a los habitantes de la ciudad que eviten salir a la calle en la medida de lo posible y que reduzcan el nivel de actividad al aire libre. Esta nube de humo ha originado varios retrasos en los vuelos.

¿Qué ha provocado este fenómeno?

El origen del humo viene desde el país canadiense, situado a más de 800 kilómetros de distancia. Procede de los incendios forestales que están devastando varias zonas de Canadá y que suman ya más de cien casos de fuego. La dirección de uno de los incendios es impredecible, por lo que puede ser el que esté afectando en mayor medida a las demás ciudades.

Vuelta a la mascarilla

Según la escala de medición de calidad del aire, Nueva York se encuentra en el nivel 3 -en una escala en la que 1 se considera 'bueno' y el 6, 'peligroso'. La localización del estado neoyorkino, situado al noreste de Estados Unidos, colinda al norte con Canadá, de ahí que sea uno de los más afectados por los incendios. "He probado sin máscara y me picaban los ojos" o "he escrito a mi madre y le he dicho que necesito ponerme una mascarilla" han sido algunos de los testimonios de los habitantes.

La mascarilla ha vuelto estas semanas y desde las autoridades recuerdan que las personas que posean problemas cardiacos o respiratorios, los niños y los ancianos traten de reducir la actividad al aire libre ya que son los grupos de población más vulnerables.

Las autoridades avisan de la peligrosidad

Tras el suceso en el estado de Nueva York, su alcalde, Eric Adams, compareció en rueda de presa para advertir a los ciudadanos de la situación actual del aire y de las posibles consecuencias que puede traer. "La calidad del aire ha llegado a 484, esto es el índice de nivel más alto que se ha registrado desde los años 60".

Joe Biden apoya a Canadá

El presidente estadounidense ha publicado un tuit informando sobre las medidas que han impuesto para reducir los incendios y sobre su apoyo a Canadá. El tuit asegura que han "desplegado más de 600 bomberos, personal de apoyo y equipo de EEUU para apoyar a Canadá" y ha denunciado que los "eventos se están intensificando debido a la crisis climática".