Nueva York reparte preservativos y lubricantes gratis y recomienda el uso de la mascarilla durante el sexo

Nueva York ha lanzado una guía donde explican que a partir de ahora pueden recibir en casa y de manera gratuita un kit de autodiagnóstico de VIH o productos para tener sexo seguro, cómo pueden ser los preservativos.

El coronavirus ha obligado a que los ciudadanos de Nueva York tengan que quedarse en casa pero desde las autoridades señalan que esto ya no es un problema para tener acceso a productos para tener sexo seguro. Por ello han lanzado 'door to door' (puerta a puerta) donde se encargaran de entregar de manera gratuita y en casa lubricantes, preservativos, kit de pruebas del VIH, etc.

La directora de la oficina de VIH, Oni Blackstoch, señala que "durante una pandemia mundial, el sexo sigue siendo una parte importante de la salud y el bienestar general de muchas personas"

Para poder solicitar dichos productos se ha creado una web para que puedan pedir los productos que sean necesarios, aunque con un límite de un pedido por persona al mes y a dos productos a la vez. En el caso de los preservativos serán cajas de 30 unidades. Para obtener el kit de prueba del VIH se deben poner en contacto con una de las organizaciones.

El departamento de Salud de Estados Unidos distribuye anualmente un promedio de 30 millones de condones a diferentes organizaciones.

También han recomendado que antes del sexo se desinfecten las manos y recomiendan mantener relaciones en un lugar ventilado. Además de recomendar el uso de mascarillas durante el sexo para evitar un mayor contagio por el coronavirus.