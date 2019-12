Muere un tiburón enganchado en una jaula de observación ante la pasividad de los turistas

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre cuando un grupo de turistas se sumergieron en aguas del Pacífico, más concretamente en la isla Guadalupe, en México, cuando un ejemplar de tiburón blanco quedó atrapado en la estructura e intento liberarse sin éxito. Durante 25 minutos permaneció con la cabeza atrapado desangrándose mientras los turistas les miraban y el animal acabó muriendo.

Así lo ha denunciado un activista en su cuenta de Facebook donde señala que "lo que te voy a compartir es fuerte si eres sensible a las imágenes duras y a continuación te muestra las desagradables imágenes y dice "el responsable es el canadiense Mike Lever, dueño del barco Nautilus".

El activista hace un llamamiento a la responsabilidad del ser humano. "Es por eso que quiero comunicar este vídeo. Soy la primera persona que lo destapa. Me cuesta porque se supone que la gente que hace estas actividades ama la naturaleza, señala.

El activista explica que que hace unos años las autoridades mexicanas cambiaron las jaulas para que fueran más fuertes y estrechas, algo que según él no modificó el empresario canadiense. "Se le insistió desde el 2017, y las autoridades se mantuvieron ajenas al tema hasta que pasó esto".

"No tienes por qué tener este servicio. No estas preparado. Que pages una multa, que te duela. Lo que hiciste no tiene nombre. Ojalá de verdad esto nos sirva como experiencia para hacer las cosas bien con la fauna silvestre y no se vuelva a repetir", dijo tras comentar que presentaría una denuncia contra él.