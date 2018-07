Merkel y Hollande aseguran que la puerta de las negociaciones con Grecia "sigue abierta"

El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, aseguraron que la puerta "sigue abierta" para las negociaciones con Grecia, pero que le corresponde a este país presentar una nueva propuesta aceptable para los Estados de la zona euro.



"No queda mucho tiempo. Hay urgencia tanto para Grecia como para Europa", aseguró Hollande en una declaración conjunta con Merkel tras mantener una reunión en el Palacio del Elíseo.



"La puerta sigue abierta a las discusiones, y por eso los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro se reúnen mañana", explicó Merkel, quien, sin embargo, destacó que las condiciones para un nuevo programa "todavía no se han reunido", por lo que tendrán que escuchar las propuestas del primer ministro griego, Alexis Tsipras.



"Es urgente que tengamos propuestas precisas para poder encontrar una salida a la situación", agregó la canciller alemana.



Según fuentes del Ejecutivo griego, Tsipras informó a Merkel de que en la cumbre europea de mañana presentará "la propuesta" de su gobierno.



Merkel y Hollande coincidieron en que han "tomado nota" del rechazo de los griegos en el referéndum del domingo a las propuestas de los acreedores, pero recordaron que hay otros 18 países cuya opinión debe ser también tenida en cuenta.



El presidente francés recordó que la intención es aprobar un programa duradero, y no un mero arreglo temporal, y dijo que el objetivo es hallar un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad.



"Europa no puede ser solo una construcción económica. Es un conjunto basado sobre valores y una concepción del mundo", agregó el presidente de Francia.



Merkel enfatizó por su parte que la última propuesta presentada a Atenas era ya "muy generosa", por lo que ahora habrá que esperar a la reacción del resto de países del euro, con los cuales -dijo- "tenemos una soberanía compartida".