Macron recibe un 'huevazo' en la cara durante su visita oficial a Alsacia

"Macron dimisión". Este ha sido el lema más pronunciado durante las manifestaciones de protesta que están produciéndose sin cesar en Francia, pues parece ser que el descontento no deja de aumentar después de que el Ejecutivo aprobase la reforma de las pensiones el pasado 16 de marzo.

La manifestaciones multitudinarias y los contenedores de basura en llamas han protagonizado esta oleada de altercados en Francia tras la medida del Gobierno, pero ahora parece ser que las caceroladas simbolizan la lucha contra la ley impopular.

Durante la jornada de este jueves, Emmanuel Macron se ha desplazado al departamento de Hérault, ubicado al sureste del país. Su agenda estaba focalizada en el ámbito educativo y en ella, ha sido recibido por el ministro Pap Ndiaye.

El mandatario francés ha visitado un centro educativo en la pequeña ciudad de Ganges, donde ha sido acogido por las autoridades locales. Aquí ha dado declaraciones a los periodistas, a los que ha comunicado que entiende que "se exprese" el "enfado".

Él no esperaba menos, pero confía en que la crispación social no le "impedirá" seguir sur viajes por todo el país, pues desea reconectar con la ciudadanía. Tiene la intención de hablar con sus compatriotas, siempre y cuando no "estén dispuestos a lanzar cosas", pues cree que "hacer ruido no vale la pena", según informa la agencia de noticias EFE.

"Los huevos y las cacerolas son para cocinar"

Estas últimas declaraciones hacen referencia al 'huevazo' que recibió durante la jornada del miércoles. Ayer visitó la ciudad de Alsacia, en la que cientos de manifestantes concentrados en el centro de la localidad lanzaban huevos y patatas. Miembros del sindicato CGT local llegaron a producir un corte de electricidad en un centro educativo, según aseguraron los medios locales.

Mientras Macron se encontraba conversando con uno de los periodistas, fue increpado con insultos y gritos. De un momento a otro, algún presente aprovechó la situación de descuido y lanzó un huevo al presidente francés, impactando plenamente sobre su cabeza.

La reacción de Macron fue agacharse para no evitar otro lanzamiento, a la vez que los guardaespaldas que se encontraban a su lado y los miembros de seguridad protegieron de inmediato al mandatario. Sobre este altercado, ha dicho que "los huevos y las cacerolas son para cocinar".