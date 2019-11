Los demócratas intentarán sacar adelante el impeachment contra Trump con el testimonio de los dos últimos testigos

Este jueves ha tenido lugar la nueva jornada de audiencias públicas dentro de la investigación para abrir un juicio político al presidente de EEUU, Donald Trump.

La exasesora principal de Trump para Rusia Fiona Hill ha manifestado durante su testimonio que "rechazo ser parte de un esfuerzo para legitimar una verdad alternativa de que el Gobierno de Ucrania es un adversario de EEUU y de que Ucrania -y no Rusia- nos atacó en 2016". En este sentido, ha asegurado que "la exitosa campaña de injerencia de Rusia en 2016" para influir en las elecciones que tuvieron lugar ese año, y que ganó Trump, "es evidente hoy en día", y se ha lamentado de que sus efectos sean que la "nación está quebrada" y "la verdad es cuestionada".

Las cadenas de televisión estadounidense retransmiten las audiencias íntegramente

Hill, que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad de Nacional de la Casa Blanca el pasado mes de julio, ha comparecido junto a David Holmes, consejero político de la embajada de EEUU en Kiev, en medio de la gran expectación generada por este proceso en la opinión pública, que ha llevado a las cadenas de televisión a retransmitir las audiencias íntegramente. Por su lado, Holmes comentó una polémica llamada del embajador de EEUU ante al Unión Europea, Gordon Sondland, con el presidente Trump en julio desde un restaurante de Kiev en el que acompañaba al diplomático y en la que presuntamente aseguró al mandatario que Ucrania haría lo que fuese por contentar a Washington.

Holmes relató su diálogo posterior con Sondland, a quien preguntó acerca de la opinión honesta del mandatario respecto a la situación en Ucrania. "En particular, le pregunté al embajador Sondland si era cierto que al presidente no 'le importaba una mierda Ucrania'. El embajador Sondland estuvo de acuerdo en que a Trump no 'le importaba una mierda Ucrania'. Le pregunté por qué y me dijo que al presidente solo le importa las 'cosas grandes'", subrayó ante los legisladores.

"Hice notar que había 'cosas grandes' ocurriendo en Ucrania, como una guerra con Rusia, y el embajador me replicó que quería decir 'cosas grandes' que beneficiasen al presidente, como 'la investigación de (el exvicepresidente y actual aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe) Biden'", aseveró.

Desde Twitter, Donald Trump reitera sus ataques a los demócratas

Como es habitual, y en paralelo, el mandatario recurrió a su red social favorita, Twitter, para reiterar sus ataques a los demócratas, que lideran la investigación para abrir un juicio político en su contra. Trump calificó de "escoria humana" a Adam Schiff, el legislador demócrata que preside el comité de Inteligencia, e insistió en que "no hubo presión alguna" por su parte a Ucrania. "La investigación es una farsa", remarcó. Pese al intento de marcar distancias, el nerviosismo en la Casa Blanca es patente, ya que en la intensa semana de audiencias se han desbaratado varios de los argumentos de la defensa del mandatario y los republicanos.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, llevaba una 'chuleta' en sus papeles para responder ante las acusaciones por la trama de Ucrania: "No quiero nada de ese país".