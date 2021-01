Jennifer López ha querido participar en la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos cantando el famoso tema 'This Land Is Your Land'.

La cantante americana ha dejado claro en los últimos meses, desde que Biden venció en las elecciones, su alegria por el cambio de presidente en la Casa Blanca.

Jennifer Lopez es una de las mujeres latinas con más influencia en Estados Unidos, y todo el mundo acoge con ganas y con los brazos abiertos las actuaciones de gran calibre a las que nos tiene acostumbrados, ya sea en la Superbowl o en este caso en la investidura de Biden desde Washington.

López ha ayudado a Biden durante toda la campaña, y no se han escondido a la hora de mostrar su preferencia por el candidato demócrata antes de Trump, al igual que Lady Gaga, que también ha participado en la investidura cantando el himno norteamericano.

Pide libertad y justicia para todos

Jennifer López ha vuelto a deslumbrar con su potente voz a los asistentes a la toma de posesión de Joe Biden. Solo han podido disfrutarlo en directo los miembros del nuevo gobierno, algunos asistentes acreditados y el personal de seguridad.

La cantante americana quiso mostrar en el día de ayer su nerviosismo de cara a esta actuación en el Capitolio de EEUU: "Pensar que en 12 meses ha hecho la Super Bowl, el concierto de Año Nuevo y ahora la investidura... ¡Es increíble!", recalcó.

La artista de 51 años ha querido mandar un mensaje mientras interpretaba la canción: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, ha concluido la estrella americana.