El infierno de dos hermanas de 15 y 17 años con albinismo para aguantar el insoportable calor

Angelica y Matilde tienen 15 y 17 años. Son dos hermanas italianas y son albinas. Las altísimas temperaturas en Italia han provocado que tengan que enfrentarse a nuevos retos para poder seguir haciendo una vida más o menos normal. Antes de salir de casa, se preparan a conciencia: gafas de sol, litros de crema solar, parasol y gorros. Nunca es suficiente cuando se trata de luchar contra el sol.

El albinismo es un desorden genético que se caracteriza por la falta de producción de melanina que se traduce en piel pálida, pelo de color claro y problemas de visión. Las personas con albinismo son más propensas a quemaduras en la piel y a desarrollar cáncer de piel puesto que no producen la melanina, que actúa como pimento protector.

Les preocupa, sobre todo, que esto no sea algo pasajero y que los efectos del cambio climático y los nuevos fenómenos atmosféricos como El Niño se instauren en el día a día: "El verano es cada año más caluroso. Nos da bastante miedo porque el sol va a peor. Es cada vez más deslumbrante y eso es un problema".

Han cambiado sus rutinas, y durante el periodo estival limitan sus salidas al exterior. Lo hacen antes de las 8 de la mañana o después de las 21:00. Recalcan que no importa la posición del sol, lo relevante es que haya o no sol, porque en cualquier caso, les daña: "El sol siempre está ahí. Sobre todo nos molesta el color del cielo, es un color frío y tiene un particular efecto en nuestros ojos", dice Angelica.

Meteorólogos afirman que en los próximos días se superará el récord en temperatura marcado en 48.8ºC. Hace poco, se registraba el día más cálido de todo julio desde que se coleccionan los datos. Los científicos atribuyen estas temperaturas a una combinación del cambio climático producido por los gases de efecto invernadero y El Niño, un fenómeno atmosférico que surge en el Pacífico y que promete seguir causando estragos lo que queda de año.