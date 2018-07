Indignación en Kenia ante los intentos de tapar la violación de una menor y el abuso a otras dos en un instituto femenino

Padres y estudiantes han mostrado su indignación ante los intentos de profesores de un instituto femenino de Nairobi (Kenia) de tapar la violación de una menor y el intento de abuso a otras dos este fin de semana, informaron medios locales. Los hechos se produjeron la noche del viernes al sábado, cuando un grupo de hombres no identificados entraron a la habitación del instituto femenino de secundaria Moi, de Nairobi, donde dormían cuatro estudiantes. Una de ellas consiguió escapar, pero los hombres intentaron abusar de otras dos de ellas y violaron a otra joven, de 15 años, a la que dejaron sangrando y tumbada sin poder moverse en el suelo, relataron otras estudiantes al periódico local Daily Nation.

"No sabemos si fue una violación en grupo o sólo una persona", manifestó una estudiante. Cuando la encargada de las chicas encontró a la estudiante en el suelo, la envió al hospital y pidió al resto de estudiantes que no dijesen nada de lo sucedido. Los padres de la joven fueron informados de los sucesos el sábado por la mañana y cuando pidieron al hospital los resultados, les dijeron que no habían encontrado signos de violación, a pesar de que una ginecóloga sí que les reconoció lo sucedido, dijo un progenitor al diario The Star.

Ese mismo día la menor fue llevada de nuevo al hospital donde tras una segunda prueba se reconoció que la menor había sido violada. No fue hasta este domingo por la noche que el colegio decidió empezar a interrogar a todos los hombres que trabajan en la institución y ordenar un test de ADN a uno de los maestros. "Me preocupa que cuando hemos intentado sacar a la luz estos sucesos, el colegio ha dicho que las víctimas se lo habían inventado y que la culpa es del lesbianismo", criticó en declaraciones a The Star una estudiante del instituto.

Además, los padres de las alumnas lamentan que el colegio no les informó de nada de lo sucedido y que han tenido que enterarse por la prensa y las redes sociales. Algunos testimonios aseguran también que una de las profesoras ordenó a las víctimas ducharse y les prometió becas si no sacaban a la luz lo acontecido.