Increpan al gobernador de Florida en plena rueda de prensa: "Eres una vergüenza"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue increpado por un hombre que le acusó de no hacer nada para frenar el coronavirus.

Ocurrió durante una rueda de prensa en la que el dirigente político anunció el envío de 3.000 sanitarios adicionales a centros médicos del sur del estado.

"Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público . Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada", le increpó Thomas Kennedy, organizador en Florida de United We Dream, "la mayor red de inmigrantes dirigida por jóvenes en el país", con más de 400.000 miembros, según su web.

Mientras, en California se da marcha atrás con el cierre de bares, gimnasios y teatros. Cada vez más ciudades plantean una vuelta a las aulas online. Nueva York multará con 2.000 dólares a quienes lleguen de zonas con infección y no respeten la cuarentena.

La Casa Blanca sigue en guerra abierta con su principal experto sanitario, el doctor Fauci, que declara que en Estados Unidos todavía no se ha visto "el principio del fin de la epidemia".