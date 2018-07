Un imán y un sacerdote, los protagonistas del nuevo anuncio de Amazon que emociona a las redes

Un imán y un sacerdote han protagonizado el nuevo anuncio de Amazon, un spot que ha conmovido a las redes sociales al fomentar la armonía entre religiones. El anuncio, que se ha estrenado poco antes de que comiencen las compras de Navidad, muestra al clérigo cristianos y al musulmán bromeando sobre los dolores y molestias que ambos comparten, sin ningún tipo de diferencia.

El anuncio empieza con la visita de un imán a un sacerdote, un viejo amigo, para tomar una algo y hablar sobre sus cosas, sobre todo de los achaques de la edad. Tras la reunión, a cada uno se le ocurre hacer un regalo al otro y, sorprendentemente, piensan en el mismo detalle: unas rodilleras.

La historia del Reverendo Gary Bradley, sacerdote de Little Venice en Reino Unido, y del Imán Zubeir Hassam, líder del Muslim School Oadby, es real. "Esto es lo que yo hago en mi comunidad. No interpreté ningún papel. Fui yo mismo", contó el imán a The Telegraph.