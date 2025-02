La imagen del papa Francisco con un respirador no es real: está generada con Inteligencia Artificial

En las últimas horas, una imagen del papa Francisco con un respirador, generada por inteligencia artificial, se está difundiendo en redes sociales como si fuera real. Esto ocurre después de que el pontífice fuera ingresado el pasado 14 de febrero debido a una neumonía bilateral y todo el mundo tenga los ojos puestos en el Hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado, pendientes de la última hora y de todos los partes médicos que anuncia el Vaticano.

La fotografía en cuestión, publicada en redes sociales como Facebook, X, Instagram, Threads o TikTok se está viralizando como si fuera real, a pesar de estar visiblemente manipulada. En la imagen podemos observar al papa Francisco recostado en una camilla con un respirador cubriendo su boca y nariz; vestido con su particular sotana. Si hacemos un análisis de la imagen podemos observar varias anomalías. Por ejemplo, no vemos un sistema de sujeción idóneo para el respirador, lo que haría improbable su funcionamiento sin soporte adicional. También se puede ver que el crucifijo sobre el pecho del papa no mantiene una forma rígida o la cadena que lo sostiene parece estar rota y sin cierre.

Además, esta foto ha sido compartida en redes con mensajes desinformadores como: "El Vaticano informó que el Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria asmática". "Oremos por el Papa Francisco. En estos momentos difíciles, unamos nuestras oraciones por la salud del Papa Francisco. Que Dios le brinde fortaleza, paz y pronta recuperación. Comparte este mensaje para que más personas se unan en oración."

En los comentarios, se anima a los usuarios a hacer clic en un enlace para obtener más información o a compartir el post con la fotografía. ¡No piques!

No existen publicaciones oficiales del Vaticano ni de fuentes confiables que respalden la autenticidad de la fotografía. La imagen no ha sido difundida por la Santa Sede.

Durante esta misma mañana de martes, 25 de febrero, el Vaticano ha comunicado que el Santo Padre "ha descansado bien durante toda la noche" dentro de la "crítica" situación en la que se encuentra.

Sigue toda la información, minuto a minuto en Antena 3 Noticias. En Verifica A3N seguimos batallando contra la desinformación.

