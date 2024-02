Graves disturbios en Argentina mientras el Congreso debate la ley Ómnibus

Son horas decisivas para la conocida como ley Ómnibus, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei. El debate parlamentario ha sido muy bronco, se han necesitado varios recesos y a pesar del retraso está previsto que la ley sea votada antes de pasar a la discusión del articulado.

Aún se desconoce el número exacto de artículos eliminados o modificados e, incluso, la oposición denuncia que no dispone de la redacción de la iniciativa bajo debate. Lo único que parece claro en este momento es que de los 664 artículos del texto original, la ley podría quedar reducida a mucho menos de la mitad.

Este proyecto de ley fue remitido por el Ejecutivo a finales de diciembre para ser tratado en sesiones extraordinarias. Es el proyecto por excelencia del Gobierno de Milei, junto con el plan de 'shock' de ajuste fiscal y un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con medidas de reforma, un megadecreto para la desregulación de la economía.

Batalla campal en Buenos Aires

Mientras esto sucede en el interior del Congreso de la Nación , fuera, en las calles aledañas, crece la tensión entre los que se manifiestan contra la política de Milei y la policía. Se mantiene un desproporcionado dispositivo policial para evitar incidentes como los registrados en el día de ayer con fuertes enfrentamientos.

Dos personas han sido detenidas y varias han resultado heridas por balas de goma lanzadas por los agentes.

Milei, ausente

Javier Milei no se ha dignado a aparecer por el Congreso durante el debate. Es raro, pero tampoco ha escrito nada en redes sociales sobre el debate de la ley sobre la que ha dicho, en varias ocasiones, que "no se negocia" y que no piensa ceder "en nada". Lo único que ha publicado en Instagram es una imagen difícil de comprender pero que ya ha generado cierta inquietud.

Se trata de una composición en la que se puede ver un gran león, el animal con el que le gusta identificarse, junto al Congreso de la Nación. El león sujeta una gran jaula, con la puerta abierta, llena de personas con banderas argentinas.

Las colas del hambre

Las colas del hambre se cuelan también en esta semana de debate político. Las protestas por los comedores sociales han llegado hasta la puerta de los supermercados. Denuncian que no disponen de recursos desde que Javier Milei es presidente. Más de un 40% de la población se encuentra en situación de pobreza.

Gabriela Belloni, presidenta de la agrupación Somos Barrios de Pie-Tres de Febrero asegura que hoy es "imposible" sostener a tantas familias, no pueden seguir abriendo las puertas de los comedores y, al no tener una respuesta del Gobierno nacional, no les queda otra opción que pedir donaciones a empresas privadas.

La ministra argentina de capital humano, Sandra Pettovello, se acercó a hablar con quienes se manifestaban frente a la puerta del ministerio: "¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Voy a anotar su nombre, su DNI y van a recibir ayuda individualmente", afirmó la ministra, quien agregó que en su gestión van a solucionarle los problemas a la gente, pero sin dejarse extorsionar por los "gerentes de la pobreza que manipulan la voluntad de los que más necesitan".