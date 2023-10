Gan Pampols analiza el ataque de Hamás: "O existía un exceso de confianza, o no se contemplaba una acción de estas características"

Hace dos días que se desató el ataque de Hamás. Ahora, entre tanto dolor y desolación, la principal pregunta que surge es la de por qué los sofisticados sistemas de inteligencia israelíes no lo vieron venir. Según el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', Irán ayudó a Hamas a preparar el asalto.

Hamás ha difundido las imágenes que acompañan esta noticia en las que se aprecian sus entrenamientos, quizá para ahondar en la herida. Lo tenían ensayado al milímetro. Israel siempre ha brindado por su servicio de inteligencia, sin duda, de los mejores del mundo. Es aquí cuando surge la pregunta: ¿cómo no vieron venir el ataque? Francisco J. Gan Pampols, Teniente General en la reserva, explica para Antena 3 Noticias que "o existía un exceso de confianza, o no se contemplaba la hipótesis de que Hamás pudiera llegar a atreverse a hacer una acción de estas características". Por su parte, Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales, explica que "hubo unas maniobras en la Franja de Gaza que no fueron interpretadas como una preparación para un ataque, sino simplemente como unas maniobras".

Hamás metió en Israel 1.000 milicianos que, según ellos, llevaban preparándose dos años. La Inteligencia israelí no detectó ni sus entrenamientos ni la indudable ayuda exterior que estaba recibiendo. "Son los que ponen los medios materiales, pero han recibido apoyo político, armamentístico, económico", explica Andrés de Castro, del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado UNED, mientras que Gan Pampols sostiene que "no hay peor ciego que el que no quiere ver, si no miras en la dirección adecuada, no verás lo que te va a pasar". Es la moraleja sobre la que ahora reflexionan en Israel.

Concentración en Madrid

En Madrid, cientos de personas y dirigentes políticos de diferentes formaciones se han concentrado este lunes en la Puerta del Sol para pedir la paz en el conflicto en Oriente Próximo, lo que han calificado como "ocupación de Palestina". Según apuntan fuentes policiales, han acudido unas 500 personas. Las personas que han asistido a la convocatoria han portado banderas de Palestina y carteles en los que se podía ver que pedían "Libertad para Palestina".

También exclamaban "que viva la lucha del pueblo palestino". A su vez, han pedido el cese de la "ocupación del territorio por parte del estado sionista", en referencia a Israel, tachándolo de "estado terrorista".