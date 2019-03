Rubio apoyará a Trump, aunque descarta ser candidato a la Vicepresidencia

El ex precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Marco Rubio ha descartado este domingo convertirse en el compañero de fórmula de Donald Trump, si bien ha asegurado que se sentiría "honrado" de ayudarle a llegar a la Casa Blanca.

Rubio, que protagonizó duros enfrentamientos con Trump durante la campaña por la nominación presidencial republicana, ha manifestado que sus diferencias políticas con el magnate inmobiliario eran muy grandes como para compartir fórmula.

"Yo no sería la elección correcta para él"

"Yo no sería la elección correcta para él", ha manifestado. "Donald se merece tener un vicepresidente. Ha ganado la nominación, y se merece tener un compañero que abrace de manera total algunas de las cosas que él representa", ha agregado.

Rubio, senador por Florida, puso fin a su intento de llegar a la Casa Blanca en marzo tras ser derrotado por Trump en su propio estado. De cara a la convención republicana de julio, el magnate ha buscado unificar al partido detrás de él y obtener el respaldo de otras figuras partidarias.

En este sentido, Rubio ha recalcado que quiere ayudar a Trump para evitar una victoria demócrata en las presidenciales. "No quiero que Hillary Clinton sea presidenta", ha dicho, en referencia a la precandidata que en estos momentos marcha como favorita. "Si hay algo que pueda hacer para ayudar a que eso no ocurra y es eficaz para la causa, ciertamente me sentiría honrado de ser considerado para ello", ha remachado el senador republicano.