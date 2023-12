Detenido en Colombia el presunto asesino de una menor de 14 años desmembrada

La Policía de Colombia ha confirmado el arresto de Harold Andrés Echeverry Orozco, el supuesto asesino de una menor de 14 años. Presuntamente la mató y desmembró la noche del pasado jueves en un distrito de Cali, una región al sur del Valle del Cauca.

La policía de la localidad ha afirmado su detención, pero no ha matizado ningún detalle más sobre la intervención que se ha llevado a cabo en la ciudad de Villavicencio.

El presunto delito, al parecer se dio cuando el padre de la niña la mandó a comprar comida al mercado en la zona de San Judas.

Los agentes encontraron "trazos de sangre"

"A su retorno a la residencia, al parecer, fue llevada a este taller engañada", ha relatado el jefe de la Policía, Daniel Gualdrón, que ha matizado que, a su llegada, los agentes se encontraron con "trazos de sangre".

Gualdrón ha continuado: "Esto nos condujo a buscar en unas canecas y en una maleta que se encontraban debajo de una escalera, en un cuartillo de guardar elementos. En una caneca encontramos partes de la menor".

Genaro González, el padre de la joven, ha asegurado a la Agencia EFE que durante el entierro "las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: 'Papi, no me demoro' y no la volví a ver".

Una misa convertida en protesta

Entre lágrimas, amigas de la fallecida la han despedido en una misa convertida en protesta en la que exhibían letreros que reclamaban: "queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar".