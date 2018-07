Los deberes que una profesora impuso a sus alumnos arrasan en las redes: "Cenar en familia, jugar al aire libre e irse a dormir pronto"

Una profesora de una escuala primaria de Godley, Texas, mandó unos deberes poco habituales a sus alumnos. Por cuenta propia decidió que este nuevo año escolar que empieza no habrían más tareas.

Por ello envió una nota a los padres aconsejando que ese tiempo que ahora tendrían libre los niños deberían "cenar en familia, irse pronto a dormir, jugar al aire libre y, por supuesto, leer".

Según la cabecera estadounidense USA Today, una de las madres de los pequeños afortunados 'libres de deberes', publicó en Facebook una fotografía que tomó del mensaje que les transmitió la maestra explicando la nueva situación de sus hijos en su clase.

Brandy Young, la profesora, les escribió diciendo que "tras mucho investigar este verano" iba a probar algo nuevo. "Los deberes solo consistirán en trabajo que el alumno no haya terminado en clase. Formalmente, no habrá deberes este año". "Los investigadores no han probado que los deberes en casa ayuden a los estudiantes a mejorar".

"En vez de ello, os pido que uséis las tardes en cosas de las que se ha probado tienen efecto en el éxito estudiantil. Cenar en familia, leer juntos, jugar al aire libre y enviar a a cama a vuestros niños temprano", concluía Young.