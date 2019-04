Lanzan una campaña para adaptar las instalaciones de las tiendas británicas a las personas discapacitadas

El 90% de las tiendas británicas no tiene una estrategia para ayudar a las personas discapacitadas. Por este y otros datos, la asociación Purple Pound ha lanzado la campaña 'Purple Tuesday'. Los creadores de la campaña piden que los comercios mejoren sus instalaciones para que las personas con necesidades especiales puedan acceder a su interior.

Millie-Rose Zoldan, una joven discapacitada embajadora de Whizz Kidz, asegura que la mayoría de veces no puede acceder a las tiendas y no le es posible comprarse aquello que quiere. Según los datos publicados por la organización, el 75% de personas discapacitadas no ha entrado a una tienda por falta de accesibilidad.

El jefe de la organización, Mike Adams, realizó un experimento durante las pasadas navidades en distintas tiendas. Adams concluyó que la mayoría de trabajadores no se dirigen a las personas discapacitadas por miedo a decir algo equivocado.

Asda, Marks & Spencer's and Sainsbury's son algunos de los supermercados británicos que se han unido a la campaña.