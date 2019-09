El caso de Blanca Fernández Ochoa, quien fue hallada muerta en una zona próxima al pico de la Peñota, ha traspasado las fronteras de nuestro país. La prensa internacional, y sobre todo deportiva, se ha hecho eco del fallecimiento de la primera mujer española en lograr una medalla olímpica en los juegos de invierno. Los medios también han querido destacar la fructuosa y prestigiosa carrera que la ex esquiadora logró construir.

El periódico deportivo italiano La Gazzetta dello Sport destacaba en su titular el triste desenlace después de 12 días de desaparición: "Esperanza acabada: la ex esquiadora Blanca Fernández Ochoa es encontrada muerta en España". También el medio Corriere della Sera quiso dedicar un espacio para informar de la muerte de blanca: "España: Encontrado el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa".

La versión digital de Daily Mail publicó la triste noticia en la tarde de este miércoles, cuyo titular reza: "Blanca Fernández Ochoa, ex esquiadora olímpica española, es encontrada muerta en las montañas cerca de Madrid 11 días después de su desaparición".

En Francia el medio deportivo L’Equipe recogió en una publicación el hallazgo. "Encontrada muerta la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa"

En el otro lado del Atlántico, Clarín, un medio argentino informó en varias publicaciones sobre la muerte de Blanca Fernández, con una noticia en la que se recogía la muerte y lo sucedido y un perfil de la medallista. The New York Times también dedicó unas líneas a Blanca bajo el titular: "La ex esquiadora española Fernández Ochoa fue encontrado muerta".