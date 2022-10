Asesinan a cuatro amigos y los encuentran desmembrados en un río tras un tiroteo "violento"

Un importante crimen ha tenido lugar en Oklahoma, Estados Unidos, donde cuatro amigos han sido asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en un río. Al parecer, por el momento no hay detenidos ante lo ocurrido. El jefe de Policía de Okmulgee, Joe Prentice, ha explicado que este caso no es sencillo de resolver, "he trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera, pero este caso involucra el mayor número de víctimas y es un evento muy violento" es lo que ha dicho. Y es que, al parecer, los cuatro amigos fueron asesinados en un tiroteo "violento" en un depósito de chatarra, desmembrados y arrojados a un río. De sus bicicletas no se sabe nada.

Al parecer, a estos jóvenes los habrían matado en una chatarrería, la policía ha explicado que el dueño del local es una persona de interés para la investigación de los hechos en este momento, aunque no es sospechoso. Estos cuatro amigos habrían salido a cometer un crimen que estarían planeado, aunque es un aspecto sobre el que la policía no ha ofrecido más detalles. Mientras tanto, la investigación sobre el suceso continúa abierta.

El jefe de policía de Okmulgee, Joe Prentice, explicó sobre la identidad de los cuerpos que fueron encontrados la semana pasada en el río que pertenecen a los de los cuatro amigos desaparecidos: Mark Chastain de 32 años, Billy Chastain de 30 años, Mike Sparks de 32 años y Alex Stevens de 29.

La Policía continúa investigando el suceso en el que han muerto estos cuatro amigos.