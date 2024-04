El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre los 75 años de la OTAN: "El conflicto en Ucrania le ha vuelto a poner las pilas"

La OTAN, que nació con la vocación de ser una alianza para la defensa colectiva, cumple 75 años. Inicialmente, 12 países firmaron el Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. Actualmente ya son 32 los que se han anexionado a la Alianza Atlántica con las reciente incorporaciones de Finlandia y Suecia.

La OTAN celebra, por tanto, este aniversario en un momento de expansión por las nuevas incorporaciones que han duplicado su frontera con Rusia hasta los 1.340 kilómetros. Pero también llega en un momento de tensión por la guerra de Ucrania. La OTAN está volcada en ayudar a este país frente a Rusia.

La amenaza rusa

El almirante Juan Antonio Rodríguez Garat, experto militar y miembro de la Asociación Alántica Española asegura que la OTAN "que se creó para mantener a los rusos fuera y a los americanos dentro de Europa ha sabido adaptarse a las nuevas situaciones y de cada una de la crisis que ha atravesado ha salido más fortalecida". Añade que "Ucrania a la OTAN, por decirlo de una manera coloquial, le ha vuelto a poner las pilas. Ha vuelto a su razón original de existir, a la defensa de Europa"

Garat no cree que la Alianza Atlántica vaya a entrar en conflicto con Rusia porque "aunque tiene un ejército que no funciona muy bien, que no es capaz de vencer al ucraniano con una modesta aportación de armas occidentales, tiene 6.000 ojivas nucleares y esa sí es una enorme amenaza". Si Rusia decidiera traspasar la frontera " no de un día para otro sino poco, en pequeños escalones, la OTAN tendría que pronunciarse si se declara en guerra contra un país que tiene 6.000 ojivas nucleares" afirma el almirante naval.

Por eso la OTAN necesita a Estados Unidos dentro, por "su poderío nuclear comparable al de Rusia porque la UE no tiene armas nucleares más que las francesas"

Y si Trump vuelve

Otra de las cosas que podría desestabilizar a la OTAN tal y como ha llegado a su 75 aniversario, es la posible vuelta de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. El candidato republicano, durante su anterior mandato, jugó con la amenaza de salirse de la OTAN.

Hace pocos días, en unas declaraciones, dijo que él permitiría los ataques de Rusia sobre los países aliados "morosos", los que no contribuyan a la Alianza con el 2% que se ha acordó en la cumbre de Gales y se ha reiterado en la cumbre de Viena. "Sabemos que el presidente Trump es más peligroso por lo que dice que por lo que luego hace cuando gobierna " afirma el almirante Garat . "En estos momentos la OTAN está en un momento fuerte, no se ve ninguna crisis en el futuro más que Estados Unidos se aleje de la OTAN y yo insisto en que es una posibilidad remota" añade.

También en la misma línea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su discurso ante los ministros de Exteriores de los 32 aliados, ha asegurado: “No creo en Estados Unidos solo, igual que no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros”

La ceremonia del 75 aniversario, celebrada en la plaza central de la nueva sede de la Alianza y amenizada con la música de las orquestas reales de las Fuerzas Aéreas belgas y de la Marina neerlandesa, estuvo precedida por un homenaje a los caídos en misiones de la OTAN con la colocación de una corona de flores.