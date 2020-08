Alemania incluye a Madrid y País Vasco en su alerta de viaje por coronavirus junto a Aragón, Cataluña y Navarra

El Gobierno alemán ha modificado sus recomendaciones de viaje respecto a España y ha incluido a Madrid y País Vasco entre las zonas a las que no aconseja viajar debido al aumento de casos de coronavirus, en la que ya estaban incluidas Aragón, Cataluña y Navarra.

El Ministerio de Exteriores señala en su página web que no se deben realizar "viajes turísticos innecesarios" a ninguna de estas comunidades autónomas debido a que los casos de coronavirus no paran de aumentar y a que se están dando confinamientos locales.

"España se ha visto muy afectada por el coronavirus. En la actualidad hay nuevas fuentes regionales de contagio en Aragón, Cataluña, Navarra, Países Vasco y la capital de la región de Madrid, con una incidencia de más de 50 casos por cada 100.000 habitantes cada siete días", señala el sitio web institucional.

Regreso de zonas de riesgo

El Gobierno alemán ya anunció la semana pasada que a partir del 8 de agosto obligará a realizarse test de coronavirus a todos los viajeros procedentes de zonas consideradas de alto riesgo por el aumento de los contagios. Esta medida ya ha comenzado y las personas podrán realizarse la prueba en las siguientes 72 horas de su llegada al país.