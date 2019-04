Abren en Honhg Kong el primer restaurante dedicado a Hello Kitty

El restaurante será el primero en todo el mundo dedicado por completo al popular dibujo animado.

Si eres fan de la comida japonesa y, además, seguidor de Hello Kitty, la idea con la que nace este nuevo restaurante te va a encantar. Está en Hong Kong y, aunque se inaugura oficialmente el 1 de junio, lo cierto es que algunos afortunados ya han podido degustar sus kitty-delicias.

En el restaurante se podrá comer, no solo rodeado de un lugar dedicado a Hello Kitty, sino que toda la comida también estará dedicada a la gata más famosa del mundo. Arroz con la forma de Hello Kitty, empanadillas que imitan su rostro o dulces orientales que se han transformado en una preciosa gatita blanca.

Ya desde la calle este restaurante consigue sorprendernos con sus ventanas decoradas con el famoso personaje de Sanrio. Una vez dentro, nos transportamos directamente al universo del famoso personaje japonés. Una Hello Kitty ataviada con idumentaria oriental actúa de centro de mesa y a su alrededor, los platos también decorados con la cara de la gatita más famosa.