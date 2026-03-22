Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de marzo de 2026

El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 ha agraciado al número 06, 15, 25, 26, 28 y 30, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 1. En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49.

Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros. Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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