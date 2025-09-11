Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
LOTERÍA NACIONAL

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Sorteo Loter&iacute;a Nacional

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Sorteo Lotería Nacional
