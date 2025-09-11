Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy jueves 11 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Con la participación en el sorteo diario de la ONCE, también se puede registrar La Paga por 0,50 € más. El premio de La Paga consiste en un premio de 3.000 euros durante 25 años.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. Dentro de los premios a repartir en las categorías fijas puedes ganar 5 € al acertar el año, 2 € al acertar el día, 1 € si aciertas el mes y, en el caso de acertar el Número de la Suerte, recibirás 1€.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 11 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

